مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي وذلك لمتابعة أوروبا المتألقين سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

يحتل برشلونة وريال مدريد وخيتافي وأتلتيك بلباو المراكز الأول والثاني والثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط وجاء كلا من إسبانيول وريال بيتيس في المركزين الخامس والسادس برصيد 4 نقاط.

نجح برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 88 نقطة بينما جاء ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 84 نقطة في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا الإسبانية في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني:

* الجمعة 29 أغسطس 2025:

- إلتشي وليفانتي الساعة 8 ونصف مساء بتوقيت مصر

- فالنسيا وخيتافي الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

* السبت 30 أغسطس 2025:

- ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- ريال أوفييدو وريال سوسيداد الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- جيرونا وإشبيلية الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- ريال مدريد وريال مايوركا الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الأحد 31 أغسطس 2025:

- سيلتا فيجو وفياريال الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- ريال بيتيس وأتلتيك بلباو الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- إسبانيول وأوساسونا الساعة 8 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ريال فاليكانو وبرشلونة الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر