مدرب وادي دجلة عن مباراة الزمالك: بطل سيواجه بطل

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن مواجهة فريقه أمام الزمالك المقبلة في الدور ي الممتاز لن تكن سهلة على الإطلاق

وقال الشيخ في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: نحترم فريق الزمالك ويمتلك لاعبين على اعلى مستوى ولكننا قادرين على تحقيق الفوز

وأضاف: الزمالك بطل بطولة كأس مصر ولكن نحن ايضًا بطل دوري المحترفين ولدينا لاعبين مميزين، نؤمن بالاستقرار ومحافظين عليه منذ الموسم الماضي، ونعتبر أن هذا الموسم تكملة للموسم الماضي، ومباراة زد كانت صعبة للغاية، ولكن أداء فريقنا في الدوري مطمئنا لنا رغم الخسارة في مباراتين

وواصل: مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية وجمهور الزمالك عظيم، ونحاول أن نخرج بنتيجة جيدة، وفوزنا على الزمالك وديا ولكن هذا ليس مؤشرا، وقادرين على تحقيق الفوز على الزمالك

وتابع: وادي دجلة لا يجيد الدفاع فقط، وإنما نعرف تماما الدفاع والهجوم، ونخشى المرتدات ومباراة الزمالك عادية ولن نخشى ذلك وسنلعب بشخصيتنا وأحنا بطل دوري المحترفين.

