نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقدم بلاغاُ إلى النائب العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ببلاغ رسمي إلى السيد المستشار محمد شوقي النائب العام، بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس دون أي سند قانوني.

ويؤكد مجلس إدارة النادي تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه، كما يؤكد المجلس حرصه على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد للنادي، والذي يعد بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان.