نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصيحة إلى لامين يامال: لا تسافر مع امرأة في سن والدتك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نصح النجم الأميركي السابق فريدي أدو، لامين يامال لاعب برشلونة، بعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها سابقًا وأدت إلى إنهاء مسيرته، ناصحًا اللاعب الإسباني بعدم السفر مع سيدة أكبر منه عدا والدته.

وظهر أدو كأحد أهم اللاعبين المراهقين في العالم في منتصف العقد الأول من القرن الحالي ولقب بـ "بيليه الجديد" بعدما وقع مع دي سي يونايتد الأميركي بعمر 14 عامًا ومثل منتخب أميركا بعدها بعامين، لكن مسيرته تراجعت بشكل ملحوظ ليعتزل عام 2021 بعمر 32 عامًا عقب انتقاله بين عدد من الأندية في البرتغال وفرنسا واليونان وتركيا والبرازيل وصربيا والسويد.

وقال أدو في تصريح لجريدة "ماركا" الإسبانية: أنصح لامين يامال بالابتعاد عن كل ما يشتت تركيزه عن كرة القدم، أنا أعرف ما أتحدث عنه.

وأصبح لامين يامال محط أنظار الصحافة في العالم بعد حفل عيد ميلاده الثامن عشر في الشهر الماضي والذي شهد استعانته بأقزام للترفيه عن الحضور كما ارتبط بعلاقة عاطفية مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول التي تكبره بست أعوام.

وواصل أدو: ما يعيشه يامال أمر صعب للغاية، لا يمكن أن يعيش حياته كشاب عادي، أقول ذلك وأنا أتابع كل شيء عنه من أميركا، مع العلم أن كرة القدم ليست الرياضة الأولى في بلدي.

وأتبع اللاعب الذي خاض 17 مباراة مع منتخب أميركا: رأيت في الصحف أنه كان في إجازة مع امرأة أكبر منه، وكذلك خرج مع أخرى أكبر منه كذلك وأصبح الجميع يتحدث عن هذا، نصيحتي له "إن ذهبت في إجازة مع امرأة أكبر منك، احرص على أن تكون والدتك فقط" لأن في هذه المرحلة الناس سيتحدثون وسيتشتت تركيزك.

