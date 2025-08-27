نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يغير اسمه في النرويج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر إيرلنغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تغيير اسمه على قميص منتخب النرويج بعدما أضاف لقبه الكامل براوت هالاند.

وسيكون الأسبوع المقبل الموعد الأول لظهور مكينة الأهداف النرويجية مع منتخب بلاده بالاسم الجديد عندما يلاقي فنلندا في مباراة ودية، بينما يلاقي مولدوفا في التاسع مع سبتمبر المقبل ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولعب هالاند (25 عامًا) 43 مباراة مع منتخب النرويج سجل خلالها 42 هدفًا أصبح من خلالها الهداف التاريخي للمنتخب الإسكندنافي.