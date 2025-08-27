نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يصر على موقفه بشأن الجزيري.. تفاصيل الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كريم شحاته أن فيريرا أخطر إدارة الزمالك برفضه استمرار سيف الجزيري في قائمة الفريق طوال فترة قيادته للفريق بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين اللاعب قبل لقاء فاركو في الدوري.

وأضاف كريم شحاته في برنامجه كورة كل يوم عبر قناة الحياة: أن إدارة الزمالك غاضبة من تصريحات فيريرا ضد الجزيري خاصة أن الأمر خرج للإعلام.

وأشار كريم شحاته أن الجزيري رفض المشاركة في مركز الجناح وهو ما أغضب فيريرا خاصة أن اللاعب اعترض علي قراره مشيراَ إلي طرده من المران وهوما أغضب الجزيري وقام بضرب الجهاز اللاب توب الخاص بالجهازالفني اثناء مغادرته أرض الملعب.

واختتم شحاته تصريحاته أن الجزيري خاض التدريبات اليوم منفردًا