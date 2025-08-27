نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يحضر جانبًا من مران المصري مساء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد على حضور جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، حيث كان في استقباله رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

هذا وقد قام اللواء محب حبشي بالاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي نبيل الكوكي، مطالبًا إياهم بالاستمرار في بذل الجهد والعرق من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ببطولة الدوري سعيُا لتلبية طموحات جماهير المصري العظيمة بالمنافسة على كافة البطولات التي سيشارك بها الفريق، كما أكد اللواء محب حبشي للاعبين والجهاز الفني على حضوره للمباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية لمؤازرتهم والشد من أزرهم.

من جهته أعرب رجب عبد القادر عن شكر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي للواء محب حبشي، مؤكدًا أن تلك الزيارة تعد انعكاسًا للدعم الكبير والمتواصل من حبشي للقلعة الخضراء على كافة المستويات والأصعدة.