شبانة: "العبء عليه اصبح ثقيلا "الخطيب يفعل كل شىء بالأهلى

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الإعلامي محمد شبانة اندهاشه بعد إعلان تشكيل لجنة برئاسة رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب للسير فى اجراءات اقامة انتخابات النادى هذا العام رغم ضيق الوقت للإجراءات القانونية الواجب اتباعها بسبب تعديلات بعض مواد قانون الرياضة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف ام إنه علم بذلك وعلم ايضا بأن اللجنة المسئولة عن قضية درع الدورى الأخير بالمحكمة الرياضية المتنازع فيها مع بيراميدز يترأسها الخطيب إضافة إلى قيادته لملف كرة القدم بالكامل بما يحمله من جماهيرية ومسئولية.

واضاف شبانة إنه يتذكر حين تم اعلان ان الخطيب يحتاج إلى اجازة للراحة لمرضه قبل عام لم يحصل على اجازة ليوم واحد مشيرا ان العبء على رئيس الأهلى اصبح ثقيلا جدا خاصة بعد رحيل نائبه العامرى فاروق قبل عام ونصف العام من الآن.