رودريجو يحسم مستقبله مع ريال مدريد ويستعد لمنافسة فينيسيوس

أحمد جودة - القاهرة -

حسم النجم البرازيلي رودريجو جوس مستقبله مع ريال مدريد بعد أسابيع من الشائعات والتكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ورغم كثرة الأحاديث عن عروض محتملة، لم يتلقَّ ريال مدريد أي عرض رسمي لضم اللاعب، ليبقى استمراره في صفوف الفريق هو الخيار الأقرب، إلا إذا طرأ تغيير غير متوقع.

وأكد رودريغو في تصريحات أخيرة رغبته الواضحة في البقاء داخل أسوار "سانتياغو برنابيو"، مشددًا على استعداده للقتال من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية، حتى وإن كان ذلك يعني خوض منافسة مباشرة مع مواطنه فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى.

وقد ظهر هذا التوجه بوضوح في مباراة الفريق أمام ريال أوفييدو، حيث اعتمد عليه المدرب تشابي ألونسو كجناح أيسر، في إشارة إلى الدور الجديد الذي سيؤديه هذا الموسم. وهو ما يعني أن رودريغو وفينيسيوس سيكونان، للمرة الأولى، منافسين مباشرين على مركز واحد.

وقال تشابي ألونسو معلقًا على وضعية الثنائي:

"الموسم يبدأ الآن بالنسبة لي. القرارات الخاصة بالتشكيلة هي مسؤوليتي وحدي، بالتعاون مع الطاقم الفني. تحدثت مع العديد من اللاعبين، ومن بينهم رودريغو. كل لاعب يختلف عن الآخر، لكن المبدأ واحد: على الجميع تقديم أقصى ما لديهم من أجل الفريق".

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن استمرار رودريغو يمنح الفريق عمقًا هجوميًا أكبر، مع إمكانية تشكيل ثنائي هجومي قوي على الجهة اليسرى إذا استعاد اللاعب مستواه المعهود.

وبينما ينطلق موسم جديد مليء بالتحديات، يدرك رودريغو أن المنافسة الشرسة مع فينيسيوس قد تكون مفتاح عودته للتألق، في وقت يرى فيه ألونسو أن وجود نجمين بحجم البرازيليين على الرواق الأيسر قد يمنح ريال مدريد "أفضل جناح أيسر في العالم".

