مدريد يرفض عرضًا إنجليزيًا ضخمًا لضم تشواميني

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت رسميًا "حقبة تشابي ألونسو" في ريال مدريد منذ أسابيع قليلة، وسط حالة كبيرة من التفاؤل داخل أروقة النادي وجماهيره، بعد وعود المدرب الباسكي بإعادة الروح التنافسية للفريق واستعادة هيبته القارية.

ألونسو أكد في حفل تقديمه أن "التحدي في ريال مدريد كبير لكنه جميل"، مشددًا على أن الجهاز الفني واللاعبين سيعملون معًا من أجل إعادة إشعال حماس الجماهير المدريدية وغرس روح الفخر والانتماء داخل الفريق.

ويعد النجم الفرنسي أوريلين تشواميني أحد الركائز الأساسية في مشروع ألونسو الجديد، بعدما تحول من لاعب مثير للجدل في الموسم الماضي إلى عنصر لا غنى عنه في خط الوسط. المدرب الإسباني لا يتصور منظومته التكتيكية من دونه.

عرض إنجليزي مرفوض

صحيفة ديفنسا سنترال كشفت أن ناديًا من الدوري الإنجليزي الممتاز حاول، عبر وسيط، استكشاف إمكانية التعاقد مع تشواميني خلال الساعات الماضية. لكن رد إدارة ريال مدريد كان حاسمًا ورافضًا بشكل قاطع.

داخل "سانتياغو برنابيو"، يُعتبر الدولي الفرنسي عنصرًا محوريًا لمستقبل النادي، إلى درجة أن مسؤولين في النادي أكدوا:

"لن نبيع اللاعب حتى لو وصل عرض بقيمة 200 مليون يورو".

وبذلك يتضح أن الباب مغلق تمامًا أمام أي محاولة لضم تشواميني، الذي يُنظر إليه كأحد أعمدة مشروع ألونسو الجديد. وفي المقابل، يبدو أن الإسباني داني سيبايوس هو الأقرب لمغادرة مدريد، بعدما تراجع دوره بشكل كبير منذ وصول المدرب الجديد، مع احتمالية انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

