تليفونات بني سويف يختتم ودياته استعدادا للموسم الجديد بالتعادل أمام الشرطة العراقي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف بقيادة مديره الفني وليد جابر مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، بالتعادل الإيجابي 1/1 أمام فريق الشرطة العراقي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

وسجل هدف التليفونات اللاعب كاستيلو الذي واصل عروضه المميزة خلال فترة الإعداد، فيما أحرز الفريق العراقي هدف التعادل في الشوط الثاني.

وعقب اللقاء، أعرب وليد جابر المدير الفني لتليفونات بني سويف عن رضاه عن الأداء الجماعي للاعبين، مشيرًا إلى أن اللقاء منح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتجربة أكثر من لاعب وتثبيت ملامح التشكيل الأساسي.

وقال جابر: "الفريق يسير بخطى ثابتة، واللاعبون نفذوا المطلوب داخل الملعب بروح قتالية، وأعتقد أننا جاهزون لانطلاق منافسات الدوري."

كما أشاد المدير الفني بالالتزام والانضباط الذي ظهر عليه اللاعبون طوال فترة الإعداد، مؤكدًا أن هدف الفريق في الموسم الجديد هو تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة في دوري القسم الثاني.