سيدات مسار يهزمن الزمالك بثلاثية وينفردن بصدارة دورى الكرة النسائية 

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مسار لكرة القدم النسائية، فوزا مثيرا بثلاثية دون رد على نظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى المصري لكرة القدم للسيدات الذى انطلق الأسبوع الماضي بمشاركة 16 فريقا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن مع بداية الشوط الثاني تمكنت المهاجمة أليس أوجيبي، لاعبة الزمالك السابقة ومسار حاليًا، من افتتاح التسجيل لفريقها الجديد، وبعد أقل من خمس دقائق، عززت حلا مصطفى النتيجة بالهدف الثاني، لتضع الزمالك تحت ضغط كبير.

وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، احتسبت الحكم شاهندة المغربي ركلة جزاء لصالح مسار، نجحت ياسمين عبد العزيز في ترجمتها لهدف ثالث، ليحسم أصحاب الأرض المواجهة بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة يتصدر مسار الدوري برصيد 6 نقاط مؤقتًا لحين اكتمال منافسات الجولة غدا الجمعة، حيث فاز في اللقاء الأول على رع، قبل أن يواصل انتصاراته بالفوز على الزمالك.

ويستعد فريق نادي "مسار" للسيدات للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في تونس الشهر المقبل، حيث يأمل الفريق المصري في تحقيق نتائج إيجابية تؤهله للبطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية.

وتنطلق مباريات "مسار" يوم 2 سبتمبر 2025 بمواجهة فريق "أصفار"، وتُعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الفريق وقدرته على المنافسة في البطولة.

وفي ثاني أيام البطولة، وتحديدًا يوم 5 سبتمبر، سيواجه "مسار" فريق "جمعية سبورتيف فامينين سوسة"، وستكون هذه المباراة مهمة للغاية لتحديد مسار الفريق في البطولة، خاصة بعد معرفة نتائج باقي الفرق في اليوم الأول.

وتُختتم مباريات "مسار" في البطولة يوم 8 سبتمبر بمواجهة فريق "آفاق غليزان"، ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الأخيرة لضمان تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد هذه البطولة فرصة ذهبية لنادي "مسار" لإثبات جدارته على الساحة القارية، ومنافسة أقوى فرق شمال إفريقيا للسيدات، ويأمل الفريق في تقديم أداء مشرف وتحقيق حلم التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

تأتي هذه المشاركة الإيجابية كجزء من خطة طموحة يشرف عليها السير محمد منصور، مالك النادي، بهدف دعم وتمكين كرة القدم النسائية في مصر.

ويشارك مسار، بطل الدوري المصري لموسمين متتاليين، في البطولة التي ستقام في مدينتي سوسة والمنستير بتونس خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل.