نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عادل يتدرب تحت إشراف جهاز منتخب مصر بعد عودته للقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن برنامج تدريبي خاص لابراهيم عادل المحترف بالجزيرة الإماراتي عقب عودته أمس الأول للقاهرة، وتم تكليف الجهاز المعاون بالإشراف علي تدريبه وتخصيص فقرة تدريبية له حتى موعد معسكر المنتخب المقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.

إبراهيم عادل يتدرب تحت إشراف جهاز منتخب مصر بعد عودته للقاهرة

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا يوم ٥ سبتمبر باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعه، ثم مواجهة بوركينا فاسو يوم ٩ علي ملعب الأخير في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.