مواجهات قوية بالجولة الثانية بدوري المحترفين

تنطلق يومي الجمعة والسبت منافسات الجولة الثانية بدوري القسم الثاني (1) دوري المحترفين.



مباريات يوم الجمعة

الساعة الرابعة والنصف

1- بترول أسيوط× أبوقير للاسمدة

على ملعب البترول يلتقي فريق البترول بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد نقطة مع فريق ابو قير للاسمدة متصدر المجموعة بقيادة ياسر الكناني برصيد 3 نقاط.

2-المنصورة × الإنتاج الحربي

على ملعب المنصورة يلعب فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد دون نقاط مع فريق الإنتاج الحربي وصيف المجموعة بقيادة محمد عطية برصيد 3 نقاط.

3-بروكسى × أسوأن

على ملعب نادي بروكسي ولقاء من العيار الثقيل بين فريق بروكسي بقيادة محمد حامد مع فريق اسوان بقيادة امير عزمي مجاهد.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد

4- بلدية المحلة ×. طنطا

يشهد ملعب البلدية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء دربي الغربية بين فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف بعد اقالة حسام عبد العال مع فريق طنطا بقيادة علاء نوح.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة

5-الترسانة × مسار

يستضيف ستاد الترسانة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء مباراة قوية بين فريق الترسانة بقيادة عطية السيد برصيد نقطة مع فريق مسار بقيادة محمد بركات دون نقاط

مباريات يوم السبت

1-راية × السكة

على ستاد الإسكندرية يحل فريق السكة الحديد بقيادة ايمن المزين برصيد نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق راية بقيادة أشرف توفيق دون نقاط.

2-ديروط × مالية كفر الزيات

على ستاد بني سويف يستقبل فريق ديروط بقيادة أحمد عبد المنعم كشري دون نقاط فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيله برصيد نقطة

3-لافيينا × القناة

على ملعب الاسيوطي سبورت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يواجه فريق لافيينا بقيادة حسن موسى برصيد 3 نقاط فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد برصيد نقطة.

4-الإتصالات للاتصالات× الداخلية

على ملعب الإتصالات بالمعادي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يلعب فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور مع فريق الداخلية بقيادة أحمد عيد عبد الملك.

يدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة.

.

