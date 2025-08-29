نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة في الزمالك بين فيريرا وفتوح وبنتايج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بين أحمد فتوح وبنتايج.

خالد الغندور: جلسة في الزمالك بين فيريرا وفتوح وبنتايج

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن المدرب البلجيكي يانيك فيريرا عقد جلسة ودية قبل مران الزمالك أمس، مع الثنائي أحمد فتوح ومحمود بنتايج، وخلال الجلسة المدرب أكد على ثقته في الثنائي وأكد لهم إنهم لاعبون كبار وسيتم الاستفادة منهم بشكل أساسي في مباريات الفريق.

وأضاف، أن المدرب في كلامه مع الجهاز الفني أن سيكون هناك سياسة التدوير بين فتوح وبنتايج في حالة جاهزية الثنائي، ولكن الأقرب لشغل مركز الظهير الإيسر في مباراة دجلة هو أحمد فتوح.