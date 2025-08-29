نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الرياض في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الهلال نظيره الرياض، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب المملكة آرينا، المواجهة المثيرة بين الهلال والرياض، ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم السعودي ماجد الشهراني في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل الزعيم.

موعد مواجهة الهلال والرياض في دوري روشن

من المقرر، أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال ضد الرياض في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات thmanyah السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2026/2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة الثمانية 1.