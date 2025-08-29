الارشيف / الرياضة

انفراجة في أزمة سيف الجزيري مع الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن الساعات الماضية شهدت انفراجة في أزمة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق مع البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وأكد الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": "تقترب أزمة سيف الجزيرى من الحل في الزمالك بعد تدخل المقربين لإقناع فيريرا للعفو عن اللاعب والعودة للتدريبات الجماعية".

واختتم: "يانيك فيريرا أبدى ترحيبه بحل الأزمة بشكل ودى حال اعتذار اللاعب عما بدر منه في التدريبات".

