أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي أستون فيلا بات على أعتاب حسم صفقة انتقال النجم الإسباني ماركو أسينسيو بصفة نهائية من باريس سان جيرمان، بعد التألق الكبير الذي قدمه اللاعب خلال فترة إعارته في ملعب فيلا بارك الموسم الماضي.

أستون فيلا يقترب من ضربة كبرى.. أسينسيو على أبواب التوقيع الدائم من باريس سان جيرمان

ووفقًا للتقرير، فإن إدارة فيلا دخلت في مفاوضات متقدمة مع النادي الباريسي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول تفاصيل الصفقة، في ظل رغبة المدرب أوناي إيمري في الاحتفاظ بخدمات اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي شكل إضافة قوية لخط الهجوم وساهم في نتائج مميزة للفريق.

أسينسيو، صاحب المسيرة الحافلة مع ريال مدريد سابقًا، نجح في استعادة بريقه في البريميرليج، لتصبح عودته بشكل دائم إلى فيلا بارك خطوة مرتقبة ينتظرها جمهور النادي الإنجليزي بحماس كبير.