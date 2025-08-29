نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مالاسيا يفضل الليجا.. ظهير مانشستر يونايتد يقترب من الانتقال إلى إلتشي على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة فوتبال إنترناسيونال الهولندية أن الهولندي تيريل مالاسيا، الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد، بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف إلتشي الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا فضّل خوض تجربة اللعب في الدوري الإسباني مع إلتشي على الانتقال إلى نادي ليل الفرنسي، الذي كان يسعى هو الآخر للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأمل مالاسيا في استعادة بريقه والحصول على دقائق لعب منتظمة بعد أن ابتعد عن المشاركة المستمرة مع مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، حيث يرى أن الانتقال إلى الليجا سيكون فرصة لإعادة تقديم نفسه على مستوى عالٍ.

خطوة انتقال مالاسيا تأتي في إطار سعي مانشستر يونايتد لإيجاد حلول مناسبة لبعض لاعبيه الذين لا يشاركون بانتظام، في وقت يستهدف فيه النادي إعادة التوازن لقائمته قبل انطلاق الموسم الجديد.