بيرنلي ينافس مارسيليا وروما على ضم البرتغالي فلورنتينو لويس من بنفيكا

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي بيرنلي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي فلورنتينو لويس، نجم بنفيكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ لويس من العمر 26 عامًا، ويشغل مركز لاعب الوسط الدفاعي، حيث يعد من العناصر المميزة في الدوري البرتغالي بقدراته على افتكاك الكرة وتنظيم اللعب من العمق.

لكن بيرنلي لن يكون وحيدًا في سباق ضم اللاعب، إذ أبدى كل من أولمبيك مارسيليا الفرنسي وروما الإيطالي اهتمامهما أيضًا بخدماته هذا الصيف، ما ينذر بمنافسة قوية على توقيعه.

ولم تكشف التقارير بعد عن القيمة المالية التي قد يطلبها بنفيكا للاستغناء عن لويس، إلا أن رغبة عدة أندية أوروبية كبرى في ضمه تعزز من احتمالية انتقاله خلال السوق الحالية.