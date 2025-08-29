نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يفتح ملف عمر مرموش في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير حديث لشبكة "سيتي إكسترا" الإنجليزية أن نادي توتنهام هوتسبير أبدى اهتمامه باللاعب المصري عمر مرموش واستفسر عن إمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواصل النادي اللندني أيضًا متابعة اللاعبين جيريمي دوكو وناثان آكي، بعد محاولاته الأخيرة للتعاقد مع سافينيو من صفوف مانشستر سيتي.

ويأتي اهتمام توتنهام بمرموش ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع التركيز على تدعيم الهجوم والوسط الدفاعي.