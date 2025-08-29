نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية والعربية والساحرة المستديرة بكل مكان عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مباريات اليوم الخميس في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني التشي ضد ليفانتي 8:30. فالنسيا ضد خيتافي 10:30. الدوري الإيطالي ساسولو ضد كريمونيسي 7:30. ليتشي ضد ميلان 9:45. الدوري الألماني هامبورج ضد سانت باولي 9:30. الدوري الفرنسي لانس ضد بريست 9:45. القنوات الناقلة لمباريات اليوم تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.

