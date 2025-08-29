نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة والساحرة المستديرة بكل مكان وبالتحديد العربية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مباريات اليوم الخميس في دوري روشن والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن الهلال ضد الرياض 6:50. الشباب ضد الخليج 9:00. النصر ضد التعاون 9:00. القنوات الناقلة لمباريات دوري روشن تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

