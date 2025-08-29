نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة جوزيه مورينيو مره أخرى.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء خروج نادى فنربخشة التركى من منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، كالعاصفة على كل أرجاء من بالفريق وتحديدا الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه مورينيو.

تأهل فريق بنفيكا البرتغالى إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فنربخشة التركى بهدف دون رد فى إياب الدور التمهيدي النهائي المؤهل إلى مرحلة المجموعات.

إقالة جوزيه مورينيو

كتب نادي فنربخشة في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، "لقد انفصلنا عن جوزيه مورينيو، الذى كان مديرًا لفريقنا المحترف لكرة القدم منذ موسم 2024-2025، نشكره على جهوده مع فريقنا ونتمنى له التوفيق فى مسيرته المهنية القادمة".

أعلن البرتغالى جوزيه مورينيو، خلال تصريحات تلفزيونية سابقه عن رغبته المؤكده للعودة إلى بلاده لتولي مسئولية تدريب نادٍ أو المنتخب الوطني في المستقبل القريب