نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مفاوضات مانشستر سيتي لضم دوناروما من باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم صفقة انتقال الدولي الإيطالي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفريق قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر سيتي ينافس جالطة سراي لضم دوناروما

وبات مستقبل الحارس الإيطالي محل شك، في ظل خروجه من حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي خلال الفترة الأخيرة، بسبب رفضه تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، حيث ينتهي دوناروما تعاقده مع العملاق الباريسي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الجمعة، فإن مانشستر سيتي يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي مع باريس سان جيرمان لضم دوناروما، لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل نهاية الميركاتو الجاري.

وأضافت التقارير،. أن النادٍ الإنجليزي أنهى اتفاقه مع الحارس الإيطالي البالغ من العمر 26 عام، على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، وفي حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي سيوقع دوناروما عقدًا مع السيتيزنز لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030.

وأكدت، أن المان سيتي تقدم بعرض رسمي خلال الساعات الماضية لباريس سان جيرمان لضم دوناروما مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز وإمتيازات.

ودخل نادي جالطة سراي التركي خلال الساعات الماضية في منافسة شرسة مع نظيره السيتي في سباق التعاقد مع الحارس الإيطالي، يعني أن انتقاله سيكون مشروطًا بقيمة العرض المالي المقدم، بالإضافة إلى رغبة اللاعب نفسه، حسب ما أشار إليه التقرير.

وانضم دوناروما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادمًا من إيه سي ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الروسونيري.

وقدم الحارس الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا موسمًا استثنائيًّا مع العملاق الباريسي، خلال الموسم الكروي المنصرم، حيث قاد الفريق للتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمره الأولى في تاريخه، وأيضًا نجح في الحصول على لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الأوروبي.

