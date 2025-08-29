نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكره لاعبي مانشستر يونايتد.. تصريح صادم من أموريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي في تصريح صادم يوم الجمعة أنه فكر في الاستقالة من منصبه الذي تولاه أواخر العام الماضي، مؤكدًا أنه "يكره" لاعبي فريقه بعض الأحيان.

وأثار أموريم تكهنات حيال إمكانية مغادرة ملعب "أولد ترافورد" خلال مقابلة غامضة بعد هزيمة يونايتد المهينة بركلات الترجيح 11-12 أمام غريمسبي من الدرجة الرابعة بعد التعادل 2-2 في الدور الثاني من كأس الرابطة الأربعاء.

ودفعت خسارة يونايتد أموريم (40 عاما) للتصريح قائلا "يجب تغيير شيء ما" بعد البداية البطيئة للموسم، اذ خسر فريق أمام أرسنال 0-1 وتعادل مع فولهام 1-1 في أول مباراتين له في الدوري الممتاز قبل السقوط أمام غريمسبي.

وتولى المدرب السابق لسبورتينغ لشبونة المهام الفنية في يونايتد منذ نوفمبر الماضي، لكنه يواجه مشكلة كبيرة بعد أسوأ نتيجة يحققها النادي في الدوري منذ موسم 1973-1974 في الموسم الماضي عندما حلّ في المركز الخامس عشر.

وستزداد الضغوطات على أموريم في حال لم يحقق فريقه نتيجة جيدة أمام بيرنلي الصاعد حديثا السبت، على الرغم من إنه لا يزال يحظى بدعم جيم راتكليف، الشريك في ملكية مانشستر يونايتد.

وقال أموريم: في كل مرة نتلقى فيها هزيمة كهذه في المستقبل، سأكون هكذا، أحيانا أقول إني أكره اللاعبين، وأحيانا أحبهم، وأحيانا أدافع عنهم، وأحيانا أعتقد أنني لا أستطيع.

وأضاف: هذه طريقتي في التعامل مع الأمور، وسأكون كذلك. شعرت في تلك اللحظة بإحباط شديد وضيق شديد. أحيانا أرغب في الاستقالة، وأحيانا أرغب في البقاء هنا لعشرين عاما. أحيانا أحب أن أكون مع اللاعبين، وأحيانا لا أرغب في ذلك. عليّ أن أتحسن في ذلك، سيكون الأمر صعبا، لكني الآن أركز على المباراة القادمة.

وأكد المدرب البرتغالي إنه شعر برغبة في الرحيل عن يونايتد بعد هزيمة غريمسبي، لكنه يركز الآن على انتشال فريقه من عثرته الأخيرة، إذ قال: شعرت بذلك بعد المباراة. لا أشعر به الآن. لذا الأمر أشبه بذلك. أعتقد أن هذا هو أصعب جزء من الهزيمة.