مانشستر يونايتد يرفض إعارة لاعبه إلى النصر السعودي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مستقبل لاعب الوسط الإنجليزي الشاب كوبي ماينو (20 عامًا) مع مانشستر يونايتد تطورات مثيرة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بعدما رفض النادي الإنجليزي بشكل قاطع إعارة لاعبه إلى نادي النصر، في الوقت الذي أبدى فيه اللاعب رغبته في الرحيل بحثًا عن دقائق لعب أكثر، وسط اهتمام من أندية أوروبية بارزة على رأسها نابولي الإيطالي.

وكشف الصحافي البريطاني «بن جاكوبس» عن أن مانشستر يونايتد رفض طلبًا رسميًا من ماينو بالمغادرة على سبيل الإعارة هذا الصيف، وذلك عقب عرض تقدم به نادي النصر خلال الـ24 ساعة الماضية لاستعارته. وأبلغ مسؤولو «الشياطين الحمر» اللاعب بشكل واضح أنه سيبقى مع الفريق في الموسم الجديد، ولن يُسمح له بالخروج، سواء إلى الدوري السعودي أو غيره.

يأتي ذلك في ظل سعي النصر لتعزيز صفوفه بلاعب واعد من الدوري الإنجليزي، خصوصًا مع انطلاق منافسات دوري روشن السعودي، حيث يستعد الفريق لمواجهة التعاون، فيما يواجه مانشستر يونايتد خصمه بيرنلي في الجولة المقبلة من «البريميرليغ».

في المقابل، أكد موقع «The Athletic» أن ماينو أبلغ إدارة يونايتد برغبته في الرحيل، ليس بدافع القطيعة مع نادي طفولته، وإنما من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة بانتظام. اللاعب بدا محبطًا من عدم ظهوره في مباراتي افتتاح الموسم أمام آرسنال (خسارة 0-1) وفولهام (تعادل 1-1)، كما شارك أساسيًا فقط في الخسارة أمام غريمبسي بكأس كاراباو.