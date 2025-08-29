نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق المصري للكرة النسائية يفوز على بالم هيلز بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري للكرة النسائية بقيادة مدربه حسام حمادة على ضيفه فريق بالم هيلز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من دنيا أحمد وحبيبة خالد ونورهان هدية وعمر شلبي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى ثلاث نقاط، فيما يظل رصيد فريق بالم هيلز خاليًا من النقاط.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، حيث تقدمت المحترفة أسانا ابراهيم بهدف مبكر للمصري في الدقيقة الثامنة قبل ان ينجح فريق بالم هيلز في إدراك التعادل.

وفي الشوط الثاني يضغط فريق المصري بشدة ويسفر هذا الضغط عن احراز هدفين متتاليين عن طريق المحترفة اونايس جودوين والبديلة سهام شعبان لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة كل من: هبه محمد لحراسة المرمى، خديجة مجاهد، مريم عبد الرازق ، مروة السعيد، مها حمدي لخط الظهر، سارة محمد، ديبوراه ماتوبي، فرح يوسف لخط الوسط، سلمى محمد ، أسانا ابراهيم، أونايس جودوين لخط الهجوم.

فيما شارك من دكة البدلاء كل من فرح أحمد، سهام شعبان، ياسمينا عصام، فرح حسن.

يتكون الجهاز الفني للمصري من: ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/ محمد سعد أبو النصر، مدربًا عامًا، ك/ محمد أسامة الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى، د/ رضوي أحمد محمد عبد الواحد، رئيسُا للجهاز الطبي، ك/ عادل المحروقي، مشرفُا ماليًا وإداريًا.

