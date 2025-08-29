نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى أمام انبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة انبى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع: أبو بكر ليادى، مصطفى ابراهيم، محمد سامى، كريم الديب.

خط الوسط: محمد تونى، فافيور اكيوم، جاك، ناصر ناصر، ايزاك.

خط الهجوم: جون ايبوكا، فادى فريد.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: جنش، محمود شبانه، عبد الغنى محمد، نور علاء، ديريك، أحمد محمود، أدهم علاء، أحمد عيد.

