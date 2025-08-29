الارشيف / الرياضة

تشكيل انبى أمام الاتحاد السكندرى في الدوري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمزه الجمل المدير الفنى لفريق انبى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داوود، أحمد صبيحه، أحمد كالوشا، محمد سمير.

خط الوسط: أحمد العجوز، مودى ناصر، أحمد كفته.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد زكى، حامد عبد الله.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: رضا السيد، على إيهاب، هشام عادل، محمد حمدى، أحمد إسماعيل، محمد سمير عبد الوهاب، صلاح زايد، يوسف اوبابا، رفيق كابو.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

