الارشيف / الرياضة

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة

0 نشر
0 تبليغ

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة لمواصلة اعتلاء صدارة المسابقة، وشدد على ضرورة تلافي السلبيات التي وقع فيها اللاعبون في الفترة الماضية.


وطالب فيريرا لاعبي الفريق ببذل أقصى جهد والتركيز في التدريبات، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.


وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا