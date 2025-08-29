نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الإنتاج الحربي وطنطا وبروكسي وسقوط الترسانة بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز الإنتاج الحربي وطنطا وبروكسي وسقوط الترسانة بدوري المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم الأول للجولة الثانية بدوري المحترفين عن التالي..



- واصل فريق الإنتاج الحربي انتصاراته بقيادة ياسر الكناني بعد فوزه خارج ملعبه على فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد بهدفين نظيفين سجلهما علاء شعبان في الدقيقة 13 من الشوط الأول ومحمود مطاوع في الدقيقه الاخيره من المباراة.



-فوز فريق طنطا بقيادة علاء نوح على فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق طنطا بهدفين نظيفين سجلهما كريم اسامة في الدقيقة 35 وهشام مدحت في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وأدرك أحمد الشامي الهدف الأول للبلدية في من ركلة جزاء الدقيقة 7 من الشوط الثاني.

وأضاف محمد شيكا الهدف الثالث لطناط في الدقيقة 20 وأحرز ابراهيم شتا الهدف الثاني للبلدية في الدقيقة 23.



- فوز فريق بروكسي بقيادة محمد حامد على فريق أسوان بقيادة امير عزمي مجاهد بهدف دون رد سجله عمرو مرعي في الدقيقة 22 من الشوط الثاني.



- وسقط فريق الترسانة بقيادة عطية السيد في فخ الهزيمة على ملعبه من فريق إف سي مسار بقيادة محمد بركات بهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني سجله أحمد رأفت .