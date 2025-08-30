نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدفه في شباك التعاون.. «رونالدو» يواصل كتابة التاريخ ومطاردة الأرقام القياسية عربيا وأوروبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ، وعزف الألحان في شباك المنافسين، وذلك بعد الوصول إلى الهدف 940 في مسيرته الكروية، التي يصعب تكرارها على لاعبي كرة القدم.

رونالدو يواصل كتابة التاريخ

وصل لاعب النصر السعودي إلى الهدف رقم 940 في مسيرته الكروية، بعد تسجيله هدف في رباعية الليلة أمام فريق التعاون، بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

أصبح كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين الأجانب مساهمة مع فريق النصر السعودي بأهداف، منذ إنضمامه إليهم، وذلك برصيد 91 هدفا، مناصفة مع اللاعب عبد الرازق حمد لله.

نجح كرستيانو رونالدو في تخطي حاجز المئة هدفا مع فريق النصر السعودي، حيث خاض 114 مباراة، سجل 101 هدفا، وقام بتقديم 20 تمريرة حاسمة لزملائه بالفريق السعودي.

تمكن كريستيانو رونالدو من معادلة رقمه مع فريق يوفينتوس الإيطالي بتسجيل 101 هدفا، مع فريق النصر السعودي مثلما حدث مع فريق اليوفي.