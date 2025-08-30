نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد سموحة 2008 تفوز على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سموحة لكرة اليد للناشئين مواليد 2008 على نظيره الزمالك 35/30 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على الصالة المغطاة بالنادى السكندرى ضمن مباريات الجولة الثانية من دورى المرتبط.

سيطر سموحه على أغلب مجريات المباراة فى شوطها الأول واستطاع حسم الشوط لصالحه 16/14.

وفى الشوط الثاني واصل الفريق الأزرق تفوقه إلى انتهت المباراة بنتيجة 35/30 لصالح سموحه.

ويضم الجهاز الفني لفريق سموحه كلا من: وليد منير رئيس الجهاز، حسين زكى مدير فنى، على حسن مدرب، يوسف سامح مدرب حراس، محمد الصمدى مدير إدارى، علاء عبد المنعم إدارى، الدكتور محمد طه علاج طبيعي.