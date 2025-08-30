نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز ينفي وجود مديونيات وقضايا بشأن صفقة رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المستشار القانوني لنادي بيراميدز في تصريحات صحفية ما تردد بشأن وجود مديونيات أو قضايا متداولة في الفيفا بين النادي وهيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي.

تصريحات المستشار القانوني لنادي بيراميدز

وأكد المستشار القانوني لنادي بيراميدز أنه لا صحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن وجود مديونيات أو قضايا متداولة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا بين النادي السماوي وهيدرسفيلد الإنجليزي بشأن رمضان صبحي.

وأكد المستشار القانوني لنادي بيراميدز أن النادي قام بتسوية وسداد كافة مستحقات نادي هيدرسفيلد الإنجليزي طبقا للعقود واتفاقية التسوية بين الطرفين والتي التزم بها النادي السماوي.

واختتم المستشار القانوني لنادي بيراميدز تصريحاته مؤكدا أن ملف صفقة انتقال رمضان صبحي من النادي الإنجليزي تم إغلاقه بشكل نهائي.

من الجدير بالذكر أن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم قد نشرت مستندًا يشير إلى أن عرض بيراميدز لشراء رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي كان مقابل 2 ونص مليون استرليني على ثلاثة أقساط.