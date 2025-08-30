نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يخسر نجمه أمام ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، الجمعة، إن أحدث إصابة تعرض لها بوكايو ساكا، لاعب الفريق، ستبعده «لأسابيع قليلة».

ويستعد آرسنال لمواجهة مضيفه ليفربول، الأحد، في صدام مبكر بين المتنافسين على اللقب، ولكن آرسنال سيواجه حامل اللقب، وهو يعاني من كثير من الإصابات، من بينهم القائد مارتن أوديغارد.

وتعرض لاعب خط الوسط لإصابة في الكتف خلال المباراة التي فاز فيها آرسنال على ليدز 5 - صفر.

وقال أرتيتا: «لم يتدرب بعد، وإذا تدرب فسيكون ذلك السبت. ويبذل كل ما في وسعه، ونفعل ما بوسعنا لكي يكون متاحًا، ولكن علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث... إذا سار كل شيء بشكل جيد، يمكنه الانضمام إلينا».

وكان أوديغارد تم استدعاؤه للعب مع المنتخب النرويجي في مبارياته المقبلة.

وكان ساكا، الذي غادر مباراة ليدز، غاب لأكثر من 3 أشهر الموسم الماضي بسبب تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، واضطر للخضوع لعملية جراحية.

وقال أرتيتا: «لن يحتاج هذه المرة، الإصابة ليست سيئة مثل الإصابة الماضية، هي ليست في نفس الساق».

وأكد: «سيغيب لأسابيع قليلة».

وكان آرسنال هو وصيف ليفربول في الموسم الماضي.

وخضع كاي هافيرتز لجراحة في الركبة، بعدما أصيب في المباراة الافتتاحية أمام مانشستر يونايتد.

وقال أرتيتا، عن الجدول الزمني لعودة المهاجم الألماني: «أعتقد أنه سيغيب لأسابيع، ولكني لا أعلم عدد الأشهر التي سوف يغيبها. قام بعمل مذهل للتعافي من الإصابة السابقة... فقدنا لاعبًا كبيرًا لعدة أسابيع، ولكن الجراحة كانت هي الشيء الصحيح».

وغاب هافيرتز لعدة أشهر في الموسم الماضي بسبب تمزق في العضلة الخلفية.

وقدّم هافيرتز تحديثًا عن حالته، اليوم (الجمعة)، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «انتكاسة بسيطة، بفضل رعاية الفريق الطبي واهتمامهم، سأعود قريبًا».