نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة ضد زد اليوم في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مواجهات للجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز. ويستعد نادي زد لمواجهة نظيره الجونة في ديربي ال ساويرس ورغبة في تحقيق الانتصارات.

الجونة عاد بنقطة ثمينة أمام إنبي الجولة الماضية بينما تلقى زد خسارة مفاجئة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف. موعد مباراة الجونة وزد والقنوات الناقلة تنطلق صافرة بداية المباراة تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد خالد بشارة. وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.