ريال مدريد يرفض عرضًا من الدوري الإنجليزي لضم تشواميني

أحمد جودة - القاهرة - تعيش مكاتب "فالديبيباس" أجواء هادئة مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، بعد أن أُغلقت قائمة الفريق من دون صفقات جديدة ومن دون رحيل داني سيبايوس. لكن ذلك لم يمنع وصول محاولات من أندية أوروبية كبرى للاستفسار عن لاعبي ريال مدريد، كان أبرزها النجم الفرنسي أوريلين تشواميني.

اللاعب صاحب القميص رقم 14 بات أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو، بعدما قدّم أداءً مميزًا منذ مطلع عام 2025 في مختلف البطولات. هذا المستوى اللافت جعله هدفًا لعدد من أندية الصفوة في أوروبا، وعلى رأسها أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حاول التعاقد معه خلال الأيام الأخيرة.

لكن إدارة ريال مدريد رفضت العرض بشكل قاطع، مؤكدة أن تشواميني غير معروض للبيع تحت أي ظرف. مصادر مقربة من النادي أوضحت أن الفرنسي أصبح ركيزة لا غنى عنها في خطط ألونسو، بفضل قدرته على اللعب كمحور ارتكاز وفي الوقت نفسه كقلب دفاع عند اعتماد خطة الثلاثة مدافعين، ما يمنح الفريق مرونة تكتيكية إضافية.

لاعب لا يُمس

ليس هذا أول استفسار يصل إلى مدريد بخصوص اللاعب الفرنسي، لكن الرد ظل ثابتًا: "تشواميني غير معروض للبيع". بل تشير التوقعات إلى أن استمرار تألقه خلال الموسم الحالي قد يفتح الباب أمام تحسين عقده مع النادي، لا سيما في ظل القضايا المالية الحساسة التي شهدها الصيف الحالي مع ملف تجديد فينيسيوس جونيور.

وبينما يترقب ريال مدريد تطور أداء تشواميني في الموسم الجديد، يبدو أن مهمة أي نادٍ في أوروبا لانتزاعه من "سانتياغو برنابيو" ستكون شبه مستحيلة في المستقبل المنظور.

