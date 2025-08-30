نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب محمد هاشم عن قائمة المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب محمد هاشم قلب دفاع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة فريقه لمباراته أمام كهرباء إسماعيلية بالجولة الخامسة من الدوري.

غياب محمد هاشم عن قائمة المصري

جاء ذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها اللاعب إصابته على مستوى الكاحل وهي الإصابة التي تستوجب خضوعه لبرنامج تأهيلي على مدار فترة التوقف الدولية المقبلة.

وتقام هذه المباراة غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري نايل.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.