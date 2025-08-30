نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأفرو آسيوية.. بطولة جديدة تدخل كرة القدم المصغرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم المصغرة السيد أشرف بن صالحة مع رئيس الاتحاد الآسيوي للميني فوتبول، السيد إريك توباتينيا وذلك من أجل تعزير التعاون المشترك وتطوير الميني فوتبول.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات وهي:-



1-الاتفاق على إقامة النسخة الأولى من هذه البطولة خلال شهر رمضان القادم، بمشاركة ثمانية من أقوى المنتخبات في القارتين.

2-تبادل الخبرات والكفاءات بهدف الارتقاء بمستوى اللعبة، اتفق الطرفان على تبادل الكوادر التحكيمية والإدارية بين الاتحادين.

3-تعزيز التعاون التحكيمي: في خطوة عملية لتجسيد هذا التعاون، تقرر إرسال طاقم تحكيم إماراتي لإدارة المباراة النهائية لرابطة الأبطال الإفريقية التي ستُقام يوم 4 أكتوبر. وفي المقابل، سيتم إرسال حكام أفارقة للمشاركة في رابطة الأبطال الآسيوية، التي تستضيفها إندونيسيا في شهر نوفمبر المقبل.

يأتي هذا التعاون ليعكس التزام الاتحادين بتوسيع نطاق الميني فوتبول والارتقاء به إلى مستويات عالمية جديدة، بما يخدم مصلحة اللعبة والرياضيين في كل من إفريقيا وآسيا.