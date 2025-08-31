أحمد جودة - القاهرة - فوز الداخلية وراية والقناة وتعادل ابو قير بدوري المحترفين

حقق فريق راية بقيادة أشرف توفيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق السكة الحديد بقيادة أيمن المزين بهدف دون رد بالجولة الثانية لدوري المحترفين.

سجل هدف فوز رايه البديل محمود عيد في الشوط الثاني.

- فوز فريق ديروط بقيادة أحمد عبد المنعم كشري على فريق مالية كفر الزيات بقيادة منير عقيله بهدف دون رد سجله ‏‎‏عباس تيموني.

- فوز فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق لافيينا بقيادة حسن موسى بهدف دون رد سجله حازم ابوسنه في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

- فوز فريق الداخلية بقيادة أحمد عيد عبد الملك على فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور بهدف دون رد سجله عبدالناصر دي ماريا في الشوط الأول.

- تعادل فريق ابو قير للاسمدة بقيادة ياسر الكناني مع فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود سلبيًا.