نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الاتحاد السكندري ينفي أخبار رحيل أحمد سامي.. ويقرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مسؤول بنادي الاتحاد السكندري، أن إدارة النادي لم تفكر مطلقًا في رحيل المدرب أحمد سامي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

خالد الغندور: الاتحاد السكندري ينفي أخبار رحيل أحمد سامي.. ويقرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق

وأكد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، من مصدر أن إدارة النادي تثق بشكل كبير في المدرب أحمد سامي، وتريد بقاءه على رأس الجهاز الفني للفريق، ولا يوجد نية أو تفكير في رحيله إطلاقًا.

وشدد المصدر، أن إدارة النادي قررت إيقاف مستحقات جميع لاعبي الاتحاد السكندري حتى تحسين النتائج.