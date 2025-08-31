الارشيف / الرياضة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الإنجليزية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره فريق آرسنال اليوم الأحد الموافق 31/8/2025 في لقاء ناري بينهم بستاد انفيلد ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وآرسنال مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال

قناة TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.
قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.
قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.
قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.
قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.

قناة Polsat Sport Premium 1 HD
Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500
قناة beIN Sports France 1 HD
Astra 19.2°E – 11856 V 29700
قناة M. Liga de Campeones HD
Astra 19.2°E – 10979 V 22000
Astra 19.2°E – 11259 V 22000
قناة LaLiga TV Bar M3
Astra 19.2°E – 11097 V 22000
قناة Sky Sport 3 Austria HD
Astra 19.2°E – 11171 H 22000
 

