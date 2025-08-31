نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الإنجليزية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره فريق آرسنال اليوم الأحد الموافق 31/8/2025 في لقاء ناري بينهم بستاد انفيلد ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وآرسنال مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال

قناة TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.

قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.

قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

قناة M. Liga de Campeones HD

Astra 19.2°E – 10979 V 22000

Astra 19.2°E – 11259 V 22000

قناة LaLiga TV Bar M3

Astra 19.2°E – 11097 V 22000

قناة Sky Sport 3 Austria HD

Astra 19.2°E – 11171 H 22000

