شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي 2025-2026.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، إلى ملعب "أنفيلد" حيث يستضيف ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، غريمه التقليدي أرسنال وصيف النسخة الماضية، في قمة الجولة الثالثة من البريميرليغ.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2025-2026

يدخل الفريقان المباراة وهما يمتلكان نفس الرصيد (6 نقاط) بعد تحقيق الفوز في أول جولتين، ما يجعل هذه المواجهة صراعًا مبكرًا على صدارة جدول الترتيب وينتظر أن تكون المباراة حافلة بالإثارة والندية، خاصة مع التنافس التاريخي بين الناديين، والرهان على فرض الهيمنة منذ البداية.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

في قمة كروية مرتقبة ينتظرها عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي فريق ليفربول مع نظيره أرسنال يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 على أرضية ملعب أنفيلد، المعقل التاريخي للريدز وأحد أبرز الملاعب الأوروبية من حيث الأجواء الجماهيرية.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس بالنسبة للفريقين، إذ يسعى ليفربول إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، فيما يتطلع أرسنال إلى العودة من أنفيلد بنتيجة إيجابية تعكس طموحاته الكبيرة هذا الموسم.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وهو موعد مثالي يتيح لجماهير الفريقين في الوطن العربي متابعة القمة في أجواء حماسية، بينما سيكون عشاق المستطيل الأخضر في دولة الإمارات على موعد مع انطلاق المواجهة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

تملك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، وستنقل مواجهة ليفربول وأرسنال عبر قناة beIN SPORTS 1

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط الدفاعي: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو - فلوريان فيرتز - محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - يوريان تيمبير.

خط الوسط: ديكلان رايس - إيبيريتشي إيزي - مارتن زوبيمندي.

خط الهجوم: إيثان نوانيري - فيكتور جيوكيريس - نوني مادويكي.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وأرسنال

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر وسيلتين رسميتين هما خدمة بي إن كونكت لمشتركي باقات "بي إن" وتطبيق TOD عبر الإنترنت باشتراك شهري.

معلق مباراة ليفربول وأرسنال

أعلنت شبكة "بي إن سبورتس" أن المعلق العُماني خليل البلوشي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على اللقاء، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية والعربية على حد سواء.

مواجهة حاسمة مبكرة

هذه المباراة لا تمثل مجرد 3 نقاط، بل تعد فرصة مبكرة لاختبار جاهزية الفريقين لموسم طويل وشاق.

ويسعى ليفربول لتأكيد هيمنته بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، بينما يطمح أرسنال للثأر من خسارة اللقب الموسم الماضي وإثبات أحقيته بالمنافسة.