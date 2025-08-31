نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي أمام ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد أرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - يوريان تيمبير.

خط الوسط: ديكلان رايس - ميرينو - مارتن زوبيمندي.

خط الهجوم: مارتينلي - فيكتور جيوكيريس - نوني مادويكي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال في البريميرليج

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.