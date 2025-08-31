الارشيف / الرياضة

تشكيل المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه أمام كهرباء إسماعيلية في الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي: 
عصام ثروت  لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي  ،  خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر محمد مخلوف  ، محمود حمادة   كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم  ، أحمد علي عامر  ، منذر طمين  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن  

وضمن قائمة البدلاء لفريق النادي المصري كالأتي: 
محمود حمدي، كربم العراقي، حسن علي  ، أحمد أيمن منصور    ،  بونور موجيشا، حسين فيصل  ،  ميدو جابر  ، عمر الساعي، كريم بامبو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

