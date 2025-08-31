نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري لمباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه أمام كهرباء إسماعيلية في الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

وضمن قائمة البدلاء لفريق النادي المصري كالأتي:

محمود حمدي، كربم العراقي، حسن علي ، أحمد أيمن منصور ، بونور موجيشا، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عمر الساعي، كريم بامبو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.