المصري يتعادل سلبيًا مع كهرباء إسماعيلية بالشوط الأول

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول لمباراة المصري وكهرباء اسماعيليه بالتعادل السلبي دون اهداف في المباراة المقامة بينهما حاليا بالجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.



وضم تشكيل كهرباء الإسماعيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: محمد مدحت - عصام الفيومي - إبراهيم عوض - مصطفى كشري

خط الوسط: ممادو سيلا - أحمد حمزاوي - علي سليمان - ماجد هاني

الهجوم: محمد أوناجم - شيكا

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

