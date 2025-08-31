نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. التعادل يحسم مباراة ليفربول ضد أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره أرسنال، بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلفت صافرة مباراة ليفربول ضد أرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب أنفليد معقل الليفر.

أحداث الشوط الأول من المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بسجال على الكرة من جانب الفريقين دون وجود فرصة حقيقية لتسجيل هدف لأيا من الفريقين.

وجاء تشكيل ليفربول امام أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط الدفاعي: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو - فلوريان فيرتز - محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

بينما جاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - يوريان تيمبير.

خط الوسط: ديكلان رايس - ميرينو - مارتن زوبيمندي.

خط الهجوم: مارتينلي - فيكتور جيوكيريس - نوني مادويكي.

