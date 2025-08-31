نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز على كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة ويتصدر الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم للنادي المصري الفوز على نظيره كهرباء الاسماعيلية باربعة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري نايل.

وبتلك النتيجة يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بينما يحتل كهرباء اسماعيلية المركز 20 برصيد 2 نقطة.

سجل الهدف الأول صلاح محسن عن طريق ركله جزاء في الدقيقة 68من عمر اللقاء.

احرز الهدف الثاني للمصري بنيران صديقة من خلال لاعب مدافع فريق كهرباء اسماعيلية في الدقيقة 74.

تمكن عمر الساعي من احراز الهدف الثالث في شباك مرمي الخصم في الدقيقة 79.

ويعزز الفريق البورسعيدي الهدف الرابع من خلال تسديدة قوية لعبد الرحيم دغموم لتسكن في شباك الخصم في الدقيقة ب89.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي في هذه المواجهة كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن



وضم تشكيل كهرباء الإسماعيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: محمد مدحت - عصام الفيومي - إبراهيم عوض - مصطفى كشري

خط الوسط: ممادو سيلا - أحمد حمزاوي - علي سليمان - ماجد هاني

الهجوم: محمد أوناجم - شيكا

