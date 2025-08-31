نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بتروجيت أمام سموحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجيت عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة سموحه المقرى لها في التاسعة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: إسلام عبد الله، هانى رياض، بركات حجاج، محمود شديد.

خط الوسط: توفيق محمد، محمد على عثمان، مصطفى جابر، أدهم حامد، بدر موسى.

خط الهجوم: أحمد عبد الموجود.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: مؤمن عاطف، أمادو با، عبد الكافى رجب، مصطفى البدرى، محمود مرسى، أحمد ياسين، عمر رضا، سمير محمد.

ويحتل فريق بتروجيت المركز السادس برصيد 8 نقاط.

